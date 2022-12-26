27 декабря в Курской области будет мокрый снег и туман

Температура воздуха опустится до пяти градусов ниже нуля Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с 21:00 26 декабря по 21:00 27 декабря будет облачно. Ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах с дождем.

Местами туман, гололед, гололедица, днем налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура: ночью 0-5º мороза, днем от 3º мороза до 2º тепла.

Региональное ГУ МЧС просит автомобилистов быть осторожными на дорогах во время тумана и гололеда - соблюдать правила безопасности.

Главное управление напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.