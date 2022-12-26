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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 14:33

Под Курском нашли два артснаряда

Взрывоопасные предметы вывезли на полигон для уничтожения
Кристина ГОРБАТЕНКО
Снаряды обнаружили в Щиграх

Снаряды обнаружили в Щиграх

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что в городе Щигры на улице Красной нашли ВОП времен Великой Отечественной войны, поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 26 декабря.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, что были обнаружены два артснаряда 76 миллиметров. Взрывоопасные предметы изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».