Под Курском нашли два артснаряда

Снаряды обнаружили в Щиграх Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что в городе Щигры на улице Красной нашли ВОП времен Великой Отечественной войны, поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 26 декабря.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, что были обнаружены два артснаряда 76 миллиметров. Взрывоопасные предметы изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».