Военнослужащий из Курской области, участвовавший в СВО, скончался в госпитале от ранений

С апреля Алексей принимал участие в специальной военной операции Фото: материалы пресс-служб

Трагическую новость сообщили в областной администрации, 23 декабря курчатовец Алексей Назаров скончался в госпитале от тяжелых ран, полученных в бою. С апреля он принимал участие в специальной военной операции, воевал в отряде добровольцев «Барс 4», был командиром минометного расчета.

Алексей является автором слов гимна «Барс 4». Он был активным участником и одним из организаторов патриотических мероприятий, которые проводили десантники Курчатова.

12 ноября в бою у населенного пункта Новодружинск Луганской Народной Республики погиб Евгений Шевченко из Курской области. Евгений Александрович родился в 1992 году в Чернигове в Украине, но всю сознательную жизнь проживал в селе Высокое Медвенского района Курской области, там же и закончил школу. С 2011 по 2012 проходил срочную службу, а в мае одним из первых отправился добровольцем на фронт.