Юный курянин стал одним из победителей конкурса «Внуки Победы. Сталинград»

В феврале победители конкурса отправятся в город-герой Волгоград Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявило результаты Международного конкурса «Внуки Победы. Сталинград». Для участия нужно было выполнить конкурсное задание - рассказать о своем Герое, принимавшем участие в Сталинградской битве, или почему именно ты достоин победы в конкурсе.

В итоге, как сообщают в областной администрации, победителями стали 100 представителей разных регионов страны. Среди лучших и наш земляк - курянин Алексей Секерин.

Уже в феврале победители конкурса отправятся в город-герой Волгоград, где вместе с федеральным штабом организуют мероприятия, посвященные 80-летию победы в Сталинградской битве.