Пенсионерка из Курска продала свою квартиру, чтобы отправить деньги мошенникам

Курянка также отдала все свои сбережения и влезла в долги Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, в августе 2022 года пенсионерка из Курска по телефону услышала рекламное предложение о гарантированном излечении от разных болезней. Женщине сообщили, что специальными ритуалами в скором времени приведут ее сына в норму. За это требовалась крупная сумма, которую курянка отправила несколькими переводами.

Спустя месяц женщине снова позвонили, но теперь неизвестные представились правоохранителями и объяснили, что псевдолекари задержаны. А их клиентам должны выплатить компенсацию. Однако получить деньги сразу было нельзя – за крупный возврат требовалась оплата пошлины, страховки, доставки и прочего. Чтобы оплатить всю сумму пенсионерка отдала свои сбережения, взяла долг у знакомых и успела продать квартиру.

Потерпевшая до последнего верила мошенникам. В полицию женщину привела знакомая. Она настойчиво просила сотрудников объяснить подруге, что происходит на самом деле.

В итоге в результате длительного общения полицейским удалось объяснить женщине, что она стала жертвой мошенников.