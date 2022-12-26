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НовостиОбщество26 декабря 2022 11:28

В Курске на двух стройплощадках нашли нарушения

Всего проверили девять объектов
Кристина ГОРБАТЕНКО
Продолжается мониторинг строительных площадок

Продолжается мониторинг строительных площадок

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске сотрудники комитета архитектуры и градостроительства продолжают регулярно проверять строительные площадки на предмет соблюдения требований по их содержанию, установленных Правилами благоустройства.

Так, на минувшей неделе проверили девять объектов, из них на двух нашли нарушения. Как говорят в городской администрации, это площадки, расположенные на улице Можаевской – улице Володарского, а также на проспекте Дериглазова.

На этих объектах деформированы ограждения и проемы. Кроме этого, на некоторых стройплощадках разрисованы заборы.

Всем нарушителям направили специальные уведомления, они должны будут устранить выявленные недочеты.