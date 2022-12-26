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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 10:36

Водителя, который сбил курянку на Садовой, суд лишил прав на год

Пенсионерка шла по переходу
Ольга ДАНИЛОВА
Решение пока не вступило в силу

Решение пока не вступило в силу

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мировой судья судебного участка № 3 судебного района Центрального округа Курска назначил наказание 35-летнему местному жителю, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП

- 22 декабря 2022 года мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-211440, при повороте с улицы Радищева на Садовую Курска не уступил дорогу 67-летней женщине. Пенсионерка шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель ее сбил, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

В суде нарушитель свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Постановлением мирового судьи он признан виновным по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Суд лишил мужчину прав на управление транспортными средствами сроком на один год.

Постановление в законную силу не вступило, добавили в ведомстве.