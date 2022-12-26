Обоянь Курской области получит 80 миллионов рублей на реконструкцию парка

Несколько райцентров области преобразятся в наступающем году Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подведены итоги VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. От Курской области в дополнительный конкурс включились Курчатов и Обоянь. В категории «Малые города» победу одержала Обоянь с проектом благоустройства парка Юных пионеров. На его реализацию город получит грант в размере 80 млн рублей, сообщает администрация региона.

- Будут реконструированы расположенные на территории парка мемориал, детская площадка, летняя сцена, фонтан. Проект предполагает использование в оформлении яблок, которые являются символами города, что подчеркнет его самобытность. Кроме Обояни, в 2023 году будут благоустроены еще три города – Льгов, Железногорск и Суджа, которые ранее стали победителями всероссийского конкурса, – рассказала министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Анна Коновалова.

Дополнительный конкурс проводится в этом году в связи с поручением об увеличении финансирования в два раза – до 20 млрд рублей в год. Во исполнение поручения общее количество победителей увеличено с 160 до 240 ежегодно.