В Курске спасатели ночью деблокировали человека, попавшего в ДТП

ДТП произошло в центре города Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 23:13 25 декабря в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии на улице Карла Маркса в Курске.

На место происшествия выезжали спасатели ПСЧ № 8 Курска, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

По прибытию на место ЧП выяснилось, что автомобиль «Toyota Mark II» врезался в столб. Спасатели деблокировали из салона авто человека.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.