В гостинице в центре Курска "потушили пожар"

Тренировка прошла в "Октябрьской" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В гостиница «Октябрьская» Курска прошло пожарно-тактическое учение. По замыслу из-за нарушения правил безопасности возник пожар на втором этаже здания в конференц-зале. Администрация сразу сообщает о происшествии в пожарную охрану, начинает эвакуировать жильцов и персонал гостиницы. Дежурный электрик отключает электроэнергию в здании. Работники гостиницы начинают тушить пожар первичными средствами.

Первыми на место пожара прибывают огнеборцы двух пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курской области. Площадь распространения к этому моменту составила 90 квадратных метров. Из-за дыма от путей эвакуации оказались отрезаны десять сотрудников "Октябрьской" и жильцов.

- Силами огнеборцев люди спасены, - комментирует начальник дежурной смены службы пожаротушения Главного управления Дмитрий Колтыгин. - Сложность при ликвидации этого условного пожара состояла в затрудненном проезде к объекту пожарно-спасательной техники, так как вблизи припарковано много личного автотранспорта. Автомобили с трудом могут подъехать, а установка спецтехники для спасения людей, к примеру, с верхних этажей и вовсе невозможна. В целом, с поставленными задачами все службы справились на высоком уровне.

Всего в учении принимали участие более десяти единиц техники и около 50 человек.