В Курске идет уборка выпавшего ночью снега

По информации мэрии, снег в городе убирали ночью Фото: Даниил НАЙХИН

Курские дорожные службы убирают снег с городских улиц.

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, ночью проводили работы по очистке автомобильных дорог, пешеходных зон, обработке песко-соляной смесью. Также подрядные организации убирают парки и скверы от снега, обрабатывают пешеходные дорожки песко-соляной смесью.

По информации мэрии Курска, проведена уборка тротуаров ул. Дзержинского, Сонина, Ленина, Радищева, Красной пл., М.Горького, К.Маркса, Запольной, Перекальского, Кр.Армии, 2-й Рабочей, Союзной, Станционной, 8-е Марта, Республиканской, Маяковского, Дубровинского, Октябрьской, Краснополянской, Резиновой, Черняховского, Белгородской, 50 лет Октября, Косухина, Студенческой, а также проспектов Дружбы, Хрущева, Энтузиастов, ул. Бойцов 9-й Дивизии (участок от ул. 50 лет Октября до пр-та Вячеслава Клыкова), Орловской, пр-та Вячеслава Клыкова, Майского бульвара, ул. Просторной, пр-та Н. Плевицкой, ул. Веспремской, пр-да Сергеева, ул. К. Воробьева, пр-да от ул. Орловской до ул. Студенческой.

В работах по уборке снега было задействовано 60 единиц техники, израсходовано более тысячи тонн песко-соляной смеси.

Днем работы продолжатся в Северо-западном, Юго-западном микрорайонах Центрального округа, Сеймском, Железнодорожном, Центральном округах.