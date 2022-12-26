За сутки ковид подтвердился у 15 курян

Поликлиники по-прежнему работают в авральном режиме из-за большого числа ОРВИ Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 26 декабря с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 149 955 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 15 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 197 человек, на ИВЛ – девять (пять – инвазивная, четыре – неинвазивная).

Напомним, сутками раньше коронавирус подтвердился у 19 курян. Статистика заболеваемости коронавирусом в регионе продолжает снижаться.

По оперативным данным на сегодняшний день с начала пандемии то ковид в регионе скончались 2534 человека. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.