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НовостиСпорт25 декабря 2022 19:17

Курское «Динамо» завоевало бронзу Кубка России по баскетболу

Больше всех очков (16) набрала Эзин Калу
Алексей СЕРГУНИН
4 января в рамках Премьер-лиги курские динамовки примут на своем паркете новосибирских одноклубниц. Начало игры в 17:00. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

4 января в рамках Премьер-лиги курские динамовки примут на своем паркете новосибирских одноклубниц. Начало игры в 17:00. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 25 декабря, в Сыктывкаре финишировал «Финал четырех» Кубка России по баскетболу среди женских команд. В матче за бронзу курское «Динамо» за явным перевесом одолело местную «Нику», выиграв все четыре четверти. Итоговый счет – 88:56 в пользу курского клуба. В ТОП-5 результативных игроков в составе динамовок вошли - Эзин Калу (16 очков), Елизавета Шабанова (13), Эва Лисец (11), Анна Буровая и Евгения Фролкина (по десять).

В финале УГМК из Екатеринбурга выиграл у столичного МБА – 75:70.

Что же касается «Динамо», то подопечные Тибора Пети 4 января в рамках Премьер-лиги примут на своем паркете новосибирских одноклубниц. Начало игры в 17:00.