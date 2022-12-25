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НовостиОбщество25 декабря 2022 18:01

26 декабря в Курской области будет до +2

Пройдет мокрый снег
Ольга ДАНИЛОВА
В области будет относительно тепло

В области будет относительно тепло

Фото: Даниил НАЙХИН

26 декабря в регионе будет облачно. Ночью снег, мокрый снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Местами туман, гололедица, налипание мокрого снега. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура: - ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 2000-5000 метров, при тумане до 1000 метров.

В связи с относительно теплой погодой выход на водоемы Курской области очень опасен, предупреждает МЧС. Толщина льда составляет от нуля до 15 сантиметров. У берегов водоемов льда практически не осталось.

Ледовое покрытие рыхлое. Однако, это не останавливает любителей рыбной ловли, которые даже с риском для жизни выходят на тонкий лед.

Главное управление настоятельно рекомендует отказаться от выхода на лед. Необходимо объяснять детям об опасности водоемов. Берегите себя. Телефоны спасения «101» и «112».