Трое курян оформили кредиты на 2,2 миллиона рублей и отправили мошенникам

Возбуждены уголовные дела Фото: Светлана ВОЛКОВА

За сутки трое курян оформили кредиты на два миллиона 200 тысяч рублей и отправили деньги мошенникам.

Потерпевшие поверили словам телефонных собеседников о том, что какой-то человек в другом городе пытается оформить на них кредит.

Чтобы предотвратить действия аферистов, звонившие настаивали, что необходимо через мобильное приложение самостоятельно оформить кредит на максимальную сумму и перевести деньги на безопасный счет.

Куряне направлялись в банк, где оформили суммы в 1 млн. 570 тыс., 970 тыс., 144 тыс. и несколькими переводами сами отправили на счета, продиктованные по телефону.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с убедительной просьбой не поддаваться на уловки мошенников и напоминают, что аферисты часто пытаются воздействовать на свою жертву с помощью психологических приемов, нагнетая страх и создавая паническое настроение, мошенники не дают возможности абоненту реально оценить обстановку. Но простое завершение звонка позволит спасти Ваши деньги!