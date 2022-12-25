Курские хоккеисты шестой раз в сезоне не смогли забросить ни одной шайбы

Во второй раз в сезоне-2022/23 "Протон" сыграл на "ноль" в матче с "Соколом". Фото со страницы ХК "Протон" в VK.

Накануне, 24 декабря, в Курске местный «Сокол» принимал нововоронежский «Протон» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ. К сожалению, наши парни не смогли провести за 60 минут ни одной результативной атаки. Итоговый счет – 5:0 в пользу гостей.

Подобное с курянами произошло в текущей кампании в шестой раз. Ранее без заброшенных шайб они завершали матчи с «Протоном» (0:2), «ЭкоНивой-Бобров» (0:7), кирово-чепецкой «Олимпией» (0:7, 0:9) и глазовским «Прогрессом» (0:3). Кстати, по числу «сухих» поражений «Сокол» уверенно лидируют. Следом идут «Липецк», «Тверичи-СШОР» и «Протон» (по четыре).

После вчерашнего игрового дня восточную конференцию возглавляет «Тамбов» (45 очков). Далее располагаются кирово-чепецкая «Олимпия» (37) и «ЭкоНива-Бобров» (36). У курян четыре балла и последнее 11-е место. Теперь сегодня, 25 декабря, «Сокол» завершит календарный год повторной домашней встречей с «Протоном». Начало игры в 13:00.