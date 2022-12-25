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НовостиЗдоровье25 декабря 2022 6:29

В Курской области сократилось число новых случаев ковид

За сутки диагноз подтвердился у 18 человек
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе между тем растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В регионе между тем растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 25 декабря с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 149 940 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 18 - за минувшие сутки. Днем раньше, 24 декабря был зарегистрирован 21 новый случай коронавируса. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 190 человек, на ИВЛ – девять (шесть – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным, с начала пандемии от осложнений ковид скончались 2534 человека. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Однако в Курской области растет уровень заболеваемости по гриппу и ОРВИ. В большинстве это так называемый свиной грипп, чреватый различными осложнениями.