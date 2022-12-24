Курские «Русичи» уступили в Тамбове

Поддержка болельщиков не помогла "Русичам" в Тамбове. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

В Тамбове в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местные «волки» принимали курские «Русичи». Уступив в первой четверти 14:23, гости попытались вернуться в игру. Выиграв второй отрезок 24:21, они снова сели в лужу в третьем – 21:27. И хотя заключительная четверть удалась «Русичам» (21:14), перевести игру в овертайм они не сумели. Итог – 85:80 в пользу «Тамбова».

В ТОП-4 результативных игроков нашей команды вошли – Семен Шашков (14 очков), Роман Казюлин (13), Александр Винник (11) и Дмитрий Злобин (девять).

После этого матча «Русичи» располагаются на 14-м месте с 17-ю очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (27 баллов), московская «Руна» (25) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (23). Теперь 8 января куряне сыграют на выезде с «Уралмашем». Начало игры в 11:00.