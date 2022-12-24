Над Курской областью сработала система ПВО

24 декабря снова ВСУ обстреляли приграничье Фото: Светлана ВОЛКОВА

О срабатывании системы ПВО над Курской областью 23 декабря поздно ночью по информации "Друг для друга" сообщил глава города Льгова Алексей Клемешов.

«По предварительной информации над Льговским районом сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет», — такое сообщение появилось на официальной странице главы Льгова в социальной сети «ВКонтакте» уже после полуночи.

Утром 24 декабря ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Предварительно зафиксировано три прилета. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения. Поселок был частично обесточен, ремонтные бригады сразу приступили к устранению аварии.

Сейчас электроснабжение восстановлено.