В 2023 году в Курске отремонтируют четыре школы

В этом году в 88 образовательных организациях за 76,7 млн рублей сделали ремонт Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2023 году в проекте «Модернизация школьных систем образования» примут участие четыре общеобразовательные организации Курска: школы № 3, 19, 53 и 13. В них капитально отремонтируют фасады зданий, кровля, внутренние помещения, пищеблоки, системы отопления и многое другое. Педагоги школ-участниц проекта повысят свою квалификацию сообщает мэрия Курска.

В этом году в сфере образования было выделено свыше семи млрд рублей.

В рамках проекта «Модернизация школьных систем образования» школу № 7 капитально отремонтировали, в нее закупили новую мебель. На приобретение учебников и учебных пособий 62 общеобразовательным организациям было выделено 92,4 млн рублей, на покупку игр и игрушек 85 дошкольным образовательным организациям — 16,4 млн рублей. В 88 образовательных организациях за 76,7 млн рублей сделали ремонт.