В ЛДНР погиб доброволец из Курской области

О гибели Евгения сообщили в Доме Советов 24 декабря Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 ноября в бою у населенного пункта Новодружинск Луганской Народной Республики погиб Евгений Шевченко из Курской области. Об этом сообщили в администрации региона.

Евгений Александрович родился в 1992 году в Чернигове в Украине, но всю сознательную жизнь проживал в селе Высокое Медвенского района Курской области, там же и закончил школу. С 2011 по 2012 проходил срочную службу, а в мае одним из первых отправился добровольцем на фронт.

Ранее КП сообщала со ссылкой на мэрию Курска, что в ходе проведения специальной военной операции погиб курянин Евгений Пронин. Он родился и вырос в Курске. В 2010 году окончил среднюю образовательную школу №5 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта И.П. Волка, в 2014 году - Российский государственный социальный университет.

С апреля 2018 года Евгений проходил военную службу в Пограничном управлении ФСБ России по Курской области в должности вожатого служебных собак. В ноябре при несении службы по защите и охране государственной границы РФ в ходе боестолкновения получил тяжелое ранение.