ВСУ обстреляли приграничное село в Курской области

Об обстреле сообщил губернатор региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Утром 24 декабря ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Предварительно зафиксировано три прилета. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения. Поселок частично обесточен, ремонтные бригады приступают к устранению аварии.

В Курской области в очередной раз продлили действие "желтого" уровня террористической опасности, который введен в регионе с весны 2022 года. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт:

- Учитывая текущую стабильно напряженную оперативную обстановку на территории Курской области, сегодняшним решением антитеррористической комиссии с 21 декабря с 17:00 на 15 суток продлевается "желтый" уровень террористической опасности.

Напомним, 20 декабря ВСУ вновь обстреляли приграничный Суджанский район Курской области. Не менее четырех снарядов упало в селе Махновка.

Одна женщина пострадала.