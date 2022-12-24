С 1 января проезд в Курске будет дороже, чем у соседей по ЦЧР

"В Курской области стоимость проезда останется ниже, чем в других регионах", так подсчитали в Доме Советов Фото: Даниил НАЙХИН

КП уже сообщала об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте с 1 января 2023 года в Курске.

Проезд на маршрутах с регулируемым тарифом, то есть в трамваях, троллейбусах и льготных автобусах, с 1 января при оплате наличными будет стоить 31 рубль. При безналичной оплате, по карте, он составит 25 рублей, то есть на пять рублей дороже, чем сейчас. Соответственно, вырастет и стоимость проездных.

"Маршрутчики" цену на поездки еще не установили, но, скорее все, будет она не ниже, чем в муниципальном транспорте.

При этом в Курской области стоимость проезда останется ниже, чем в других регионах, заверяют власти области.

Мы выяснили, какова стоимость проезда у ближайших соседей по ЦРЧ на самом деле. И вот, что выяснилось.

В Орле стоимость проезда увеличилась с 1 декабря 2022 года и составила картой 22 рубля, наличкой - 25 рублей.

В Тамбове также с 1 декабря за проезд нужно платить 25 рублей наличными. По карте стоимость проезда - 23 рубля.

В столице Черноземья Воронеже тариф на проезд также подняли раньше, чем в Курске. С 10 декабря 2022 год за одну поездку по карте здесь платят 26 рублей, а если расплачиваться наличными - всего 28 рублей.

В Липецке подорожание пока не анонсировали. Здесь по карте в транспорте платят 23 рубля, а наличными - 28.