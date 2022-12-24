Курский «Сокол» во второй раз проиграл «ЭкоНиве»

За 120 минут игрового времени в Курске воронежцы забросили 19 шайб, пропустив всего четыре. Фото со страницы ХК "ЭкоНива-Бобров" в VK.

В Курске местный «Сокол» принимал «ЭкоНиву-Бобров» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ. После болезненных 2:12 в первой встрече наши парни жаждали реванша, насколько это было возможно. И наш лучший снайпер не подвел. Днем ранее Владимир Авсеенок вывел «Сокол» вперед, теперь же он на шестой минуте выправил ситуацию – 1:1. Правда, на этом подвиги курян закончились. Они еще одну шайбу забросили, но в ситуации, когда все уже было предрешено. На 42-й минуте Богдан Кусков сделал счет 2:5. Итоговый результат – 7:2 в пользу клуба из райцентра Воронежской области.

Отметим, что для Авсеенка эта шайба стала девятой в текущем розыгрыше, а для Кускова – пятой. По пять голов также в активе Ивана Лебедева и Сергея Николаюка.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидирует «Тамбов» (45 очков). Далее располагаются кирово-чепецкая «Олимпия» и саратовский «Кристалл» (по 35). У курян четыре балла и последнее 11-е место. Теперь сегодня, 24 декабря, «Сокол» проведет домашний матч с нововоронежским «Протоном». Начало игры в 13:00.