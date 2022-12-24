Этой зимой на курских водоемах погибло уже пять человек

В связи с относительно теплой погодой выход на водоемы Курской области очень опасен, предупреждает МЧС. Толщина льда составляет от нуля до 15 сантиметров. У берегов водоемов льда практически не осталось.

Ледовое покрытие рыхлое. Однако, это не останавливает любителей рыбной ловли, которые даже с риском для жизни выходят на тонкий лед.

- Очень много рыбаков мы наблюдаем в черте Курска, на Курском водохранилище, - рассказывает главный государственный инспектор ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области Геннадий Алябьев, - Вместе с КОО ООО «ВОСВОД» и ОКУ «АСС Курской области» мы ежедневно патрулируем водоемы, проводим разъяснительные беседы с курянами, выставляем временные знаки о запрете выхода на лед.

В профилактической работе участвуют и оперативные группы муниципальных образований региона. Главное – не допустить трагедий! С 1 декабря на водоемах Курской области погибло уже пять человек.

Главное управление настоятельно рекомендует отказаться от выхода на лед. Необходимо объяснять детям об опасности водоемов. Берегите себя. Телефоны спасения «101» и «112».