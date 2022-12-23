Курские дзюдоисты привезли девять медалей

Юные спортсмены отличились в Старом Осколе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Старом Осколе Белгородской области состоялись Всероссийские соревнования общества «Динамо» по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения, посвященные памяти Героя России Владимира Бурцева.

Представители четырех спортивных школ Курской области завоевали девять медалей, в том числе три золотые.

1 место - Вадим Атаханов (СШ "Медведь", Курск)

1 место - Юлия Сурина (СШ им. Н. Солодухина, Курск)

1 место - Евгения Ганжова (Суджа)

2 место - Александра Рямо (Суджа)

2 место - Владислав Вершков (СШ "Медведь", Курск)

2 место - Давид Папукишвили (СШ им. Н. Солодухина, Курск)

2 место - Евгения Авдеева (СШ им. Н. Солодухина, Курск)

3 место - Софья Беляева (СШ им. Н. Солодухина, Курск)

3 место - Мария Любицкая (ОСШОР, Курск)

Поздравляем спортсменов и их тренеров!