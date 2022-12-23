В Курск поступят 15 новых троллейбусов

В новом году трамваи, автобусы и троллейбусы в Курске немного обновят Фото: Даниил НАЙХИН

Государственная транспортная лизинговая компания заключила контракт на поставку в Курск 15 троллейбусов. Они прибудут в регион до конца марта 2023 года.

Обновление городского пассажирского транспорта проходит в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Программа позволяет использовать механизм лизинга и получать субсидии Минтранса.

20 декабря в Курск в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» прибыла первая партия из 12 автобусов большой вместимости. До конца месяца АО «Государственная транспортная лизинговая компания» передаст региону еще 38 единиц. С 1 января на три маршрута выйдет 50 новых автобусов, сообщили в администрации региона.

В салоне новых автобусов оборудованы места для инвалидов, установлены валидаторы. Водители готовы в самое ближайшее время приступать к работе на линиях.