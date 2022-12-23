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НовостиОбщество23 декабря 2022 16:34

Курян приглашают на новогоднюю "Елку традиций"

Гостей ждут мастер-классы и концерт
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В городе начались предновогодние мероприятия

В городе начались предновогодние мероприятия

Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 декабря в рамках федерального проекта «Елки России» в областном Дворце культуры откроют новогоднюю елку, украшения которой выполнены в традициях ремесел Курской области.

«Елки России» – проект популяризации культурного наследия, народных художественных промыслов и ремесел России и их интеграции в городскую среду. Он был создан в преддверии Года культурного наследия. В завершение тематического года Курский областной Дом народного творчества подготовил праздничную новогоднюю программу «Елка традиций».

Гостей мероприятия ждет музыка из волшебных сказок, мастер-классы по изготовлению традиционных изделий на елку, выступление творческих коллективов. Начало программы в 14:00, участие в мастер-классах бесплатное.