Курян приглашают на новогоднюю "Елку традиций"

В городе начались предновогодние мероприятия Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 декабря в рамках федерального проекта «Елки России» в областном Дворце культуры откроют новогоднюю елку, украшения которой выполнены в традициях ремесел Курской области.

«Елки России» – проект популяризации культурного наследия, народных художественных промыслов и ремесел России и их интеграции в городскую среду. Он был создан в преддверии Года культурного наследия. В завершение тематического года Курский областной Дом народного творчества подготовил праздничную новогоднюю программу «Елка традиций».

Гостей мероприятия ждет музыка из волшебных сказок, мастер-классы по изготовлению традиционных изделий на елку, выступление творческих коллективов. Начало программы в 14:00, участие в мастер-классах бесплатное.