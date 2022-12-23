В Правительстве Курской области произошли новые назначения

Михаил Горбунов назначен заместителем Председателя Правительства Фото: Светлана ВОЛКОВА

Михаил Горбунов назначен заместителем Председателя Правительства Курской области – председателем комитета региональной безопасности.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Региональный комитет по культуре преобразован в министерство, его руководителем назначена Юлия Полетыкина.

Ранее КП сообщала о назначении Анны Коноваловой министром приоритетных проектов развития территории и туризма Курской области.

- Развитие городской среды и внутреннего туризма — одно из ключевых направлений, которому в регионе уделяется большое внимание. Благоустройство малых городов Курской области, создание мемориального комплекса, посвященного 80-летию победы в Курской битве, этнодеревня в Красниково, подготовка областного центра к тысячелетию — впереди нас ждет большая работа. Именно поэтому принято решение о создании единого ведомства, которое будет курировать такие значимые для региона проекты, - пояснил губернатор.