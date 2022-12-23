В Курске прошел круглый стол, посвященный 100-летию образования СССР

Советский Союз во многих отношениях был уникальным социальным явлением отметила депутат Ирина Анциферова Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской областной Думе 23 декабря прошел круглый стол, посвященный 100-летию образования СССР. В нем приняли участие депутаты федерального и регионального парламентов, Курского городского Собрания, а также представители науки и общественности, правозащитники.

Депутат заксобрания Ирина Анциферова подчеркнула, что Советский Союз во многих отношениях был уникальным социальным явлением. Своим мнением на этот счет поделились с участниками круглого стола депутат Государственной Думы РФ Николай Иванов и Уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов.

Представители ведущих курских вузов в своих выступлениях проанализировали причины распада СССР и роли идеологии в государственной системе управления. Особое внимание выступающие уделили вопросам воспитания подрастающего поколения и опыту Советского Союза в этой сфере, который может быть полезен и в современных условиях.