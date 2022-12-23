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НовостиПолитика23 декабря 2022 14:36

В Курске прошел круглый стол, посвященный 100-летию образования СССР

В нем приняли участие преподаватели, депутаты и правозащитники
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Советский Союз во многих отношениях был уникальным социальным явлением отметила депутат Ирина Анциферова

Советский Союз во многих отношениях был уникальным социальным явлением отметила депутат Ирина Анциферова

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской областной Думе 23 декабря прошел круглый стол, посвященный 100-летию образования СССР. В нем приняли участие депутаты федерального и регионального парламентов, Курского городского Собрания, а также представители науки и общественности, правозащитники.

Депутат заксобрания Ирина Анциферова подчеркнула, что Советский Союз во многих отношениях был уникальным социальным явлением. Своим мнением на этот счет поделились с участниками круглого стола депутат Государственной Думы РФ Николай Иванов и Уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов.

Представители ведущих курских вузов в своих выступлениях проанализировали причины распада СССР и роли идеологии в государственной системе управления. Особое внимание выступающие уделили вопросам воспитания подрастающего поколения и опыту Советского Союза в этой сфере, который может быть полезен и в современных условиях.