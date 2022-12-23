В Курске открылась предновогодняя межрегиональная ярмарка

До Нового года осталось совсем мало времени Фото: Светлана ВОЛКОВА

На площади Советов перед цирком развернулась предновогодняя межрегиональная ярмарка. Свои товары представили более 30 участников. Среди них гости из Крыма, Липецка, а также стран СНГ, например Белоруссии.

Ассортимент широкий: колбасы, мясная и молочная продукция от курских фермерских хозяйств, рыба. На ярмарке можно купить одежду, в том числе верхнюю, головные уборы. На прилавках - сувениры ручной работы, изделия народных мастеров, для которых участие в мероприятии бесплатное.

Ярмарка продлится до 28 декабря. Курян и гостей города приглашают посетить ее и приобрести необходимое!