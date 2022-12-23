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НовостиСпорт23 декабря 2022 13:34

Курские баскетболистки вылетели из Кубка России

У трофея будет новый обладатель
Алексей СЕРГУНИН
Больше всех в составе "Динамо" сегодня набрала Эва Лисец - 14 очков. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Больше всех в составе "Динамо" сегодня набрала Эва Лисец - 14 очков. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 23 декабря, в Сыктывкаре стартовал «Финал четырех» в рамках Кубка России по баскетболу среди женских команд. В первом полуфинале сошлись действующий обладатель трофея – курское «Динамо» и столичный МБА. Выиграв первую четверть 15:9, подопечные Тибора Пети провалили остаток встречи. Итоговый счет – 75:58 в пользу московского клуба. В ТОП-4 результативных игроков в составе курского клуба вошли - Эва Лисец (14 очков), Елизавета Шабанова (12), Ольга Фролкина (десять) и Эзин Калу (девять).

Во втором полуфинале сегодня встретятся местная «Ника» и УГМК из Екатеринбурга.

Теперь 25 декабря в 14:00 в матче за третье место курянки сыграют с проигравшим во втором полуфинале, а трофей МБА оспорит с победителем второго сегодняшнего матча.