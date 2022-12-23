Только 60% выпускников курских учреждений СПО 2022 года нашли работу

С 2023 года на базе учреждений СПО будут создавать учебно-производственные комплексы Фото: Светлана ВОЛКОВА

В курских колледжах и техникумах на сегодня учатся больше 28 тысяч студентов.

В регионе работает 33 учреждения СПО. В этом году в колледжах и техникумах выделено свыше 5,9 тысячи бюджетных мест. Трудоустроились пока больше 60% выпускников 2022 года.

Повысить качество образования помогает система дуального обучения – сотрудничество колледжей и техникумов с предприятиями. В регионе примеры успешного взаимодействия есть в сельскохозяйственной отрасли, горно-металлургической, сфере энергетики.

Кроме того, с 2022 года регион принимает участие в реализации федеральной программы «Профессионалитет». На базе Курского монтажного техникума уже созданы современные лаборатории в рамках кластера «Атомная отрасль». В следующем году на базе многопрофильного колледжа имени Даниила Гранина в Рыльском районе создадут лаборатории кластера «Сельское хозяйство».

Развивать материально-техническую базу помогает и национальный проект «Образование». В его рамках в этом году в трех учреждениях СПО региона открыто шесть современных мастерских.

По планам с 2023 года на базе учреждений СПО будут создавать учебно-производственные комплексы. С их помощью студенты смогут получать практические навыки, а колледжи и техникумы производить продукцию и зарабатывать. Также продолжится работа по улучшению материально-технической базы учреждений СПО. В центре внимания будет и вопрос ранней профориентации школьников, сообщает администрация региона.