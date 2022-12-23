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НовостиЗдоровье23 декабря 2022 12:14

В Курске родители ребенка-инвалида через суд добились выдачи систем мониторирования глюкозы

Комитет здравоохранения обязали выдать положенное
Ольга ДАНИЛОВА
Куряне обратились с жалобой в прокуратуру, а затем - в суд

Куряне обратились с жалобой в прокуратуру, а затем - в суд

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прокуратура Центрального административного округа Курска провела проверку по обращению родителей ребенка-инвалида.

Выяснилось, что девятилетний ребенок страдает сахарным диабетом первого типа. После перенесенного инфекционного заболевания возникла потребность в более частых измерениях показателя глюкозы в крови, особенно ночью.

Однако необходимое ему не предоставили.

Прокурор Центрального административного округа Курска направил в суд иск, в котором потребовал обязать комитет здравоохранения Курской области обеспечить ребенка-инвалида системой суточного мониторирования глюкозы в крови.

Требования прокурора полностью удовлетворены.