В Курске родители ребенка-инвалида через суд добились выдачи систем мониторирования глюкозы

Куряне обратились с жалобой в прокуратуру, а затем - в суд
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Прокуратура Центрального административного округа Курска провела проверку по обращению родителей ребенка-инвалида.
Выяснилось, что девятилетний ребенок страдает сахарным диабетом первого типа. После перенесенного инфекционного заболевания возникла потребность в более частых измерениях показателя глюкозы в крови, особенно ночью.
Однако необходимое ему не предоставили.
Прокурор Центрального административного округа Курска направил в суд иск, в котором потребовал обязать комитет здравоохранения Курской области обеспечить ребенка-инвалида системой суточного мониторирования глюкозы в крови.
Требования прокурора полностью удовлетворены.