В Курске родители ребенка-инвалида через суд добились выдачи систем мониторирования глюкозы

Куряне обратились с жалобой в прокуратуру, а затем - в суд Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прокуратура Центрального административного округа Курска провела проверку по обращению родителей ребенка-инвалида.

Выяснилось, что девятилетний ребенок страдает сахарным диабетом первого типа. После перенесенного инфекционного заболевания возникла потребность в более частых измерениях показателя глюкозы в крови, особенно ночью.

Однако необходимое ему не предоставили.

Прокурор Центрального административного округа Курска направил в суд иск, в котором потребовал обязать комитет здравоохранения Курской области обеспечить ребенка-инвалида системой суточного мониторирования глюкозы в крови.

Требования прокурора полностью удовлетворены.