30-летний курянин обокрал дачный участок

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, жительница Курска при проверке своего участка обнаружила, что у нее украли мотокультиватор, бензокос, сварочный аппарат и другой слесарный инструмент. Предварительная сумма ущерба насчитывает несколько десятков тысяч рублей. Курянка сразу обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска и эксперты-криминалисты осмотрели место преступления и собрали следы, оставленные вором. Спустя некоторое время им удалось выяснить, что к краже причастен 30-летний ранее судимый житель Курска.

После задержания он рассказал, что дом, откуда вынес чужие вещи, выбрал наугад. Найдя там дорогостоящие инструменты, постарался забрать все. Украденное успел распродать среди случайных людей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают, причастен ли мужчина к другим преступлениям.