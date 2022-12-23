24 декабря в Курской области ожидается туман

Днем возможен небольшой дождь Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории региона с 21:00 23 декабря по 21:00 24 декабря будет облачно. Днем - повсеместно небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Местами туман.

Ветер будет южный 6-11 м/с. Температура: ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 0-5° тепла.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане.

- Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима, - говорят спасатели.

Главное управление напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.