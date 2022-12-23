Курские пожарные спасли пенсионерку, которой резко стало плохо

Женщину вынесли с седьмого этажа и транспортировали в карету скорой помощи Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В курскую службу спасения, огнеборцам третьей пожарно-спасательной части, поступило сообщение с просьбой о помощи. В региональном ГУ МЧС рассказывают, что пожилая женщина почувствовало резкое недомогание, у нее возникли проблемы с сердцем. Приехала скорая медицинская помощь, потребовалась транспортировка курянки.

- Мы незамедлительно направились по указанному адресу, - рассказывает старший командир отделения 3 ПСЧ Александр Шумаков, - вынесли женщину с седьмого этажа и транспортировали в карету скорой медицинской помощи.

По словам огнеборцев, такого рода сообщения поступают к ним регулярно, и они оказывают помощь всем, кто в ней нуждается.