Военнослужащий из Курска погиб в ходе СВО

В СВО погиб еще один курянин Фото: материалы пресс-служб

Трагическую новость сообщили в городской администрации. В ходе проведения специальной военной операции погиб еще один курянин.

Евгений Пронин родился и вырос в Курске. В 2010 году окончил среднюю образовательную школу №5 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта И.П. Волка, в 2014 году - Российский государственный социальный университет.

С апреля 2018 года Евгений проходил военную службу в Пограничном управлении ФСБ России по Курской области в должности вожатого служебных собак. В ноябре при несении службы по защите и охране государственной границы РФ в ходе боестолкновения получил тяжелое ранение.

Евгений Пронин скончался 20 декабря от полученных ранений. Ему было 30 лет.