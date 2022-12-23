Пенсионерка из Курска отдала мошенникам 535 тысяч рублей

Курянке сообщили, что в России все денежные банкноты меняют на новые Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 86-летней пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили, что в стране проводится реформа, согласно которой все денежные банкноты будут заменены на новые. Если этого не сделать, то деньги перестанут иметь ценность.

Поменять банкноты предложили на дому и сообщили, что скоро к женщине придет курьер, которому нужно отдать наличные. Их заберут, рассмотрят, а позже вернут сумму, но уже новыми банкнотами.

В итоге пенсионерка отдала неизвестному мужчине все свои накопления – 535 тысяч рублей. Однако позже она стала сомневаться и обратилась в полицию.

По заявлению начали срочные оперативные мероприятия.