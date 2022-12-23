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НовостиОбщество23 декабря 2022 8:22

В Курске сносят самовольно установленные торговые павильоны

В декабре демонтировали четыре таких объекта
Кристина ГОРБАТЕНКО
Демонтированные торговые объекты могли представлять пожарную и террористическую опасность

Демонтированные торговые объекты могли представлять пожарную и террористическую опасность

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают сносить самовольно установленные нестационарные торговые объекты. Об этом рассказали в городской администрации.

Так, в декабре в Центральном округе демонтировали четыре незаконных киоска и павильона: на улице Дзержинского, проспекте Дружбы, 10, перекрестке улиц Сосновской и Урицкого, улице 50 лет Октября, 1.

- Эти торговые объекты давно не функционировали и находились в ненадлежащем санитарном состоянии, а также могли представлять пожарную и террористическую опасность, - объяснили в мэрии.

Комитет по управлению имуществом напоминает, что размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов. В областном центре она была утверждена в начале этого года.