В Курске сносят самовольно установленные торговые павильоны

Демонтированные торговые объекты могли представлять пожарную и террористическую опасность Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают сносить самовольно установленные нестационарные торговые объекты. Об этом рассказали в городской администрации.

Так, в декабре в Центральном округе демонтировали четыре незаконных киоска и павильона: на улице Дзержинского, проспекте Дружбы, 10, перекрестке улиц Сосновской и Урицкого, улице 50 лет Октября, 1.

- Эти торговые объекты давно не функционировали и находились в ненадлежащем санитарном состоянии, а также могли представлять пожарную и террористическую опасность, - объяснили в мэрии.

Комитет по управлению имуществом напоминает, что размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов. В областном центре она была утверждена в начале этого года.