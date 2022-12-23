Курские студенты стали победителями олимпиад и конкурсов Молодежного союза экономистов и финансистов

Лучшими стали 14 студентов Фото: Архив "КП"

Молодежный союз экономистов и финансистов с 1999 года ежегодно проводит для молодых ученых и специалистов из России, стран СНГ и зарубежья Всероссийскую олимпиаду развития Народного хозяйства России и другие конкурсы.

Так, в 2021-2022 годах было проведено 24 олимпиады и конкурса. Всего в них участвовали 24 тысячи студентов, аспирантов, молодых преподавателей и ученых из 83 регионов России, а также Республики Беларусь, Украины, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Не остались в стороне и куряне, сообщают в областной администрации. Они активно участвовали в этих мероприятиях и даже вошли в число лучших. Так, победителями олимпиад и конкурсов стали шесть студентов Юго-Западного государственного университета и восемь – Курского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.