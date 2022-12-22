Куряне могут оформить благотворительную подписку для детдомов и больниц

Наибольший отклик акция уже получила у жителей Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жители Курской области оформили около тысячи благотворительных подписок в адрес детских домов региона на первое полугодие 2023 года. Это почти в два раза больше, чем год назад.

Чаще всего среди детских изданий акции «Дерево Добра» выписывают журналы «Добрая дорога детства», «Непоседа» и «Тридевятое царство». Наибольший отклик акция получила у жителей Курска: более половины благотворительных экземпляров оформили люди в почтовых отделениях областного центра.

- В преддверии Нового года благотворительная подписка на любимые газеты и журналы может стать отличным сюрпризом для подопечных социальных учреждений. Приняв участие в акции, клиенты «Почты России» смогут не только предоставить детям, оставшимся без попечения родителей, возможность узнавать много нового и интересного, но и подарить частичку тепла, доброты и веры в чудо, — отметила заместитель директора по почтовому бизнесу УФПС Курской области «Почты России» Елена Бессонова.

Куряне могут оформить благотворительную подписку в адрес 28 учреждений, в числе которых 19 детских домов - в Курске, Железногорске, Касторенском, Глушковском, Фатежском, Рыльском, Курчатовском, Курском и других районах области.

Оформить благотворительную подписку можно на странице акции «Дерево добра», в мобильном приложении «Почты России» (раздел «Еще»), во всех почтовых отделениях и у почтальонов. Для этого нужно выбрать регион и социальное учреждение: детский дом, школу-интернат, хоспис, детское отделение больницы, Дом малютки или детскую библиотеку. Почта доставит издания получателям.