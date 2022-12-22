Часть курян пенсии и соцвыплаты за январь получит досрочно

Пособия беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет также выплатят досрочно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменился график доставки пенсий за январь. Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области сообщает, что гражданам, получающим пенсии через кредитные организации 10, 12 числа, выплаты за январь будут произведены досрочно – 29 декабря 2022 года. Для тех, кто получает пенсии через банки 20 и 23 числа, дата доставки не изменится.

Предприятия почтовой связи АО «Почта России» будут производить доставку по графику работы почтового отделения, начиная с 3 января 2022 года.

Меры соцподдержки, пособия беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которые выплачиваются в текущем месяце за предыдущий, как правило 3 числа, так же будут зачислены досрочно – выплата за декабрь будет произведена в декабре 29 числа.

Вопросы о доставке пенсий и пособий можно задать по телефону горячей линии Отделения ПФР по Курской области 8-800-600-06-52.