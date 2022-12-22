23 декабря в Курской области потеплеет до +2

В регионе будет относительно тепло Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 декабря в Курской области будет облачно. Ночью осадки, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман, ночью в отдельных районах гололед. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура - ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 метров, при тумане до 1000 метров.

Ранее КП сообщала, что По итогам минувшей недели в Курской области зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что больше на 23,2%, чем на предыдущей неделе.

Больше половины больных - дети до 14 лет.

По данным лабораторного мониторинга сейчас "ходят" как вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирус, бокавирус, вирусы парагриппа, аденовирус), так и вирусы гриппа.

В области зарегистрировано 169 случаев заболевания гриппом, из которых 159 - грипп А (H1N1)2009.