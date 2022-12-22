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НовостиЗдоровье22 декабря 2022 16:41

У 169 курян подтвердился грипп

За неделю зарегистрировано больше 20 тысяч случаев ОРВИ
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
При первых симптомах простуды курян просят обращаться за медпомощью

При первых симптомах простуды курян просят обращаться за медпомощью

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По итогам минувшей недели в Курской области зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что больше на 23,2%, чем на предыдущей неделе.

Больше половины больных - дети до 14 лет.

По данным лабораторного мониторинга сейчас "ходят" как вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирус, бокавирус, вирусы парагриппа, аденовирус), так и вирусы гриппа.

В области зарегистрировано 169 случаев заболевания гриппом, из которых 159 - грипп А (H1N1)2009.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ В Управление Роспотребнадзора по Курской области настоятельно рекомендует во избежание тяжелых последствий при первых симптомах гриппа или ОРВИ незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Симптомы этих заболеваний включают: высокую температуру, кашель, головную боль, боль в горле, насморк или заложенность носа, боли во всем теле, озноб и слабость. К числу людей с повышенным риском серьезных осложнений от гриппа относятся лица пожилого возраста, дети, беременные женщины, лица с соматической патологией (ожирение, хронической сердечно-сосудистой патологией, метаболическими нарушения, патологией легочной системы).