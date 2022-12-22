У 169 курян подтвердился грипп

При первых симптомах простуды курян просят обращаться за медпомощью Фото: Светлана ВОЛКОВА

По итогам минувшей недели в Курской области зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что больше на 23,2%, чем на предыдущей неделе.

Больше половины больных - дети до 14 лет.

По данным лабораторного мониторинга сейчас "ходят" как вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирус, бокавирус, вирусы парагриппа, аденовирус), так и вирусы гриппа.

В области зарегистрировано 169 случаев заболевания гриппом, из которых 159 - грипп А (H1N1)2009.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ В Управление Роспотребнадзора по Курской области настоятельно рекомендует во избежание тяжелых последствий при первых симптомах гриппа или ОРВИ незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Симптомы этих заболеваний включают: высокую температуру, кашель, головную боль, боль в горле, насморк или заложенность носа, боли во всем теле, озноб и слабость. К числу людей с повышенным риском серьезных осложнений от гриппа относятся лица пожилого возраста, дети, беременные женщины, лица с соматической патологией (ожирение, хронической сердечно-сосудистой патологией, метаболическими нарушения, патологией легочной системы).