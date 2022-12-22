Продукты с начала года подорожали более чем на 11% Фото: Светлана ВОЛКОВА

Годовая инфляция в Курской области составила 13,2% после 14,3% в октябре. Сдерживающее влияние на цены оказала в том числе слабая потребительская активность, сообщили в Банке России.

По итогам ноября уровень продуктовой инфляции в регионе составил 11,4% после 13,1% в октябре. Высокий урожай зерновых наряду с расширением предложения на внутреннем рынке способствовали удешевлению зерна и снижению издержек мукомолов на закупку зерна. Подешевела мука, сократились издержки хлебопекарных предприятий, в результате снизились годовые темпы прироста цен на хлеб и некоторые хлебобулочные изделия.

В ноябре замедлился рост цен и на непродовольственные товары. Продолжилась коррекция стоимости легковых автомобилей иностранных марок. А ограничение экспортных поставок нефтепродуктов обеспечило на российском рынке стабильное предложение автомобильного топлива. Спрос превысил предложение, поэтому после октябрьского удорожания наблюдалось снижение цен на бензин и замедлился рост цен на дизельное топливо.