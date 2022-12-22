Курская областная детская больница получила новый передвижной рентгенохирургический аппарат

Стоит новое оборудование восемь миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В Курскую областную детскую клиническую больницу поступил рентгенохирургический аппарат. Как рассказывают в областной администрации, новое высокотехнологичное медицинское оборудование предназначено для проведения рентгенодиагностических исследований и рентгенотелевизионного контроля хирургических операций.

Использование рентгенохирургического аппарата позволит значительно уменьшить травматичность операций при переломах конечностей у детей, а также сократить продолжительность таких вмешательств и ускорить выздоровление маленьких пациентов.

Стоит новое оборудование восемь миллионов рублей. Его приобрели за счет средств бюджета Курской области.