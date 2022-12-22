Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 декабря 2022 15:03

Курская областная детская больница получила новый передвижной рентгенохирургический аппарат

Он позволит значительно уменьшить травматичность операций при переломах
Кристина ГОРБАТЕНКО
Стоит новое оборудование восемь миллионов рублей

Стоит новое оборудование восемь миллионов рублей

Фото: Архив "КП"

В Курскую областную детскую клиническую больницу поступил рентгенохирургический аппарат. Как рассказывают в областной администрации, новое высокотехнологичное медицинское оборудование предназначено для проведения рентгенодиагностических исследований и рентгенотелевизионного контроля хирургических операций.

Использование рентгенохирургического аппарата позволит значительно уменьшить травматичность операций при переломах конечностей у детей, а также сократить продолжительность таких вмешательств и ускорить выздоровление маленьких пациентов.

Стоит новое оборудование восемь миллионов рублей. Его приобрели за счет средств бюджета Курской области.