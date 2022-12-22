Курские «Русичи» упустили победу во Владивостоке

Сегодня, 22 декабря, куряне сыграют в Тамбове с местными «волками». Начало игры в 19:00. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Во Владивостоке в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местное «Динамо» принимало курские «Русичи». Проиграв первую четверть 13:15, гости уверенно выиграли вторую - 25:18. И даже уступив в третьей (22:26), «Русичи» вели перед заключительным игровым отрезком – 60:59. Увы, удержать минимальный перевес курские парни не смогли. Четвертую четверть, как и в целом матч, выиграли хозяева паркета – 20:17 и итоговые 79:77.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Иван Аладко, Дмитрий Дойников (по 14 очков), Дмитрий Злобин, Роман Казюлин (по 12) и Семен Шашков (десять).

После этого матча «Русичи» располагаются на 14-м месте с 16-ю очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (25 баллов), московская «Руна» (23) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (22). Теперь сегодня, 22 декабря, куряне сыграют в Тамбове с местными «волками» (11-е место, 18 очков). Начало игры в 19:00.