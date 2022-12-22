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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 13:56

33-летний курянин угнал чужую машину

Мужчина оставил автомобиль, когда закончился бензин, и скрылся
Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном УМВД рассказывают, жительница Курска утром обнаружила, что ее автомобиля «Дэу Матис» нет на парковочном месте. Женщина сразу обратилась в полицию.

Полицейские начали разбирательство и поиск машины. В скором времени автомобиль нашли брошенным на соседней улице в технически исправном состоянии.

Стражи порядка установили, что машину угнал 33-летний житель Курска. Автомобиль он обнаружил ночью и взломал замок. Однако поездка продлилась недолго – закончился бензин, поэтому курянин решил бросить машину и скрыться.

В итоге угонщик сознался в преступлении. Полиция начала расследование уголовного дела.