В Курской области хотят укрепить партнерство с Индией

За 2021 год экспортные поставки из Курской области в Индию составили 35,2 тысяч долларов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На сегодняшний день на потребительском рынке Курской области представлены чай, специи, кокосовое масло, текстиль и косметика из Индии. Однако, как говорят в областной администрации, ассортимент можно и нужно расширять; это касается как импорта, так и экспорта.

Так, по данным таможенной статистики, за 2021 год экспортные поставки из Курской области в Индию составили 35,2 тысяч долларов, импортные – 4,3 миллиона долларов. Заинтересованность проявляют курские сельхозпредприятия, пищевики. Регион может экспортировать растительное масло, зерно, кондитерскую продукцию, крупы, хлопья и многое другое.

Также интерес к республике по разным направлениям есть и со стороны предприятий промышленности.

- Индия – один из ключевых партнеров России, дружеские и политические отношения нужно подкрепить и бизнес-сотрудничеством, - заявил депутат Курского горсобрания Абхай Сингх.